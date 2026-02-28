Elimination Chamber 2026 | orario diretta streaming e dove vederlo

L’Elimination Chamber 2026 si terrà allo United Center di Chicago e sarà uno degli eventi principali del calendario WWE. La manifestazione, conosciuta per le sue sfide in gabbia di vetro, si svolgerà tra diverse competizioni di wrestling, attirando appassionati da tutto il mondo. L’evento sarà trasmesso in streaming e sarà possibile seguirlo anche in diretta televisiva.

Elimination Chamber rappresenta il prossimo grande appuntamento della WWE, in programma allo United Center di Chicago. L'evento propone una serrata sequenza di incontri per definire le sfide più importanti in vista delle prossime settimane, offrendo ai protagonisti l'opportunità di consolidare la propria posizione nel panorama della federazione. in streaming sul canale YouTube della WWE con commento in lingua originale, a partire dalle 23:00 di sabato 28 febbraio. premium live event sul WWE Network in esclusiva e con commento in lingua originale, nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo a partire dalle 1:00. Spazio Wrestling seguirà lo show con i risultati e le notizie più importanti in tempo reale.