One Point Slam 2026 oggi | orario e dove vederlo in tv C’è lo streaming in chiaro

L’One Point Slam 2026 si svolgerà durante l’Opening Week degli Australian Open, offrendo incontri tra professionisti e amatori su un singolo punto. Tra i partecipanti, anche Jannik Sinner. L’evento sarà visibile in diretta streaming in chiaro, con orari e canali dedicati disponibili online. Una manifestazione che combina sport e spettacolo, ponendo l’accento sulla precisione e l’abilità dei giocatori.

Ci sarà anche Jannik Sinner tra i protagonisti dello One Point Slam, torneo d’ esibizione che andrà in scena nell’ambito della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, in cui professionisti ed amatori si sfideranno in match giocati su un solo punto. LA DIRETTA LIVE DEL ONE POINT SLAM 2026 DALLE 9.30 Il torneo d’esibizione è fissato per oggi, mercoledì 14 gennaio, non prima delle ore 9.30 italiane, alla Rod Laver Arena di Melbourne: in precedenza si giocherà il match d’esibizione tra le statunitensi McCartney Kessler ed Amanda Anisimova. Le qualificazioni si sono esaurite nel corso della notte italiana, e non è stato ancora rilasciato il tabellone finale dello One Point Slam, ma sono annunciati, oltre a Sinner, campioni del calibro di Carlos Alcaraz, Coco Gauff ed Iga Swiatek, che sfideranno gli amatori che si sono qualificati. 🔗 Leggi su Oasport.it

