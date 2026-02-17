Elimination Chamber 2026 si terrà all’United Center di Chicago, dopo che WWE ha annunciato i match principali, causati dalla crescente attesa dei fan. La serata promette incontri intensi, con superstar pronte a dare il massimo prima di WrestleMania. Tra le sfide più attese ci sono le qualifiche per il titolo mondiale e le rivalità più accese della federazione.

Elimination Chamber 2026 si presenta come uno degli appuntamenti di rilievo prima di WrestleMania, offrendo una notte di spettacolo all’United Center di Chicago. L’evento, programmato per la notte tra sabato 28 e domenica 29 febbraio, propone una card che mira a definire i candidati ai titoli principali della WWE e a mettere in scena sfide di alto livello tra protagonisti storici e nuove leve. Nel contesto della serata si aprirà con un match per il World Heavyweight Championship tra CM Punk (campione) e Finn Balor. Sarà presente anche un Incontro per il WWE Women’s Intercontinental Championship tra Becky Lynch (campionessa) e AJ Lee. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Elimination Chamber 2026: la card completa e aggiornata

