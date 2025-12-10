Consorzio di bonifica Brenta domenica si vota per rinnovare il consiglio | seggi aperti dalle 8 alle 20

Padovaoggi.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 14 dicembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di bonifica Brenta. Dalle 8 alle 20 i cittadini sono chiamati a esprimere la propria preferenza per eleggere i venti membri dell’Assemblea, che poi nominerà le cariche di Presidente, Vicepresidente e membri del Consiglio di Amministrazione.

Domenica 14 dicembre si terranno le votazioni per eleggere i venti membri dell’Assemblea del Consorzio di bonifica Brenta, organo dal quale verranno poi scelti Presidente, Vicepresidente e membri del Consiglio di Amministrazione. I 35 seggi saranno aperti dalle ore 8 alle ore 20.Sono 127.530 gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

consorzio bonifica brenta domenicaConsorzio di bonifica Brenta. Tutela dell’acqua, secondo voto - L’ente, commissariato a maggio di quest’anno a seguito della mancata nomina del presidente e del vicepresident ... Lo riporta difesapopolo.it