Il centrodestra ha dato il via libera alla lista unitaria per le elezioni provinciali e ora si concentra sulle Comunali. I partiti della coalizione stanno già discutendo sui nomi dei candidati, cercando di mettere a punto una rosa condivisa. La scelta dei candidati sembra ormai in dirittura d’arrivo, mentre le prime indiscrezioni circolano tra gli ambienti politici.

Marcianise e Caserta nel mirino del centrodestra. Questi i candidati del gruppo che sostiene il presidente Colombiano Archiviato il via libera al listone unitario del centrodestra per le elezioni provinciali, nella coalizione iniziano a circolare con sempre maggiore insistenza i nomi dei possibili candidati indicati dai singoli partiti. Un passaggio politico tutt’altro che secondario, che segna l’avvio della fase operativa in vista del voto e anticipa scenari destinati a riflettersi anche sulle prossime competizioni amministrative. Situazione più fluida in casa Lega, dove non è affatto scontata la ricandidatura dell’uscente Luca Coronella.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Elezioni Provinciali

A Senigallia, la campagna per le primarie del centrosinistra si intensifica, con oltre mille firme raccolte a sostegno dei due candidati in corsa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Elezioni Provinciali

Argomenti discussi: Elezioni provinciali, centrodestra compatto guarda già alle Comunali. Prende forma la rosa dei candidati; Elezioni Fondi e Provincia, Vocella (FdI) chiama il centrodestra all’unità; Elezioni a Fermo, il governatore Acquaroli non sente ragioni: Partiti e civici devono andare insieme; La corsa alla Provincia di Gianfranco Gafforelli parte da Romano.

Elezioni provinciali, centrodestra compatto guarda già alle Comunali. Prende forma la rosa dei candidatiMarcianise e Caserta nel mirino del centrodestra. Questi i candidati del gruppo che sostiene il presidente Colombiano ... casertanews.it

Centrodestra compatto in vista delle amministrativeLa riunione svoltasi ieri si è tenuta in un clima di rinnovata coesione e senso di responsabilità e ha affrontato la delicata questione del prossimo appuntamento elettorale del capoluogo e degli altri ... irpiniaoggi.it

Dopo la sconfitta alle elezioni provinciali, i segretari dei partiti del centrodestra si sono riuniti all’Hotel Hilton di Lecce per avviare una riflessione sul futuro della coalizione. Il comunicato ufficiale non è stato ancora diffuso, ma da fonti interne emergono autocriti - facebook.com facebook