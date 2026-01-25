Elezioni provinciali affluenza boom | 921 votanti su 1.029 record all' 89,50%
Le elezioni provinciali di Lecco hanno registrato una partecipazione record, con un’affluenza dell’89,50%. Sabato 24 gennaio, tra le 8 e le 23, sindaci e consiglieri comunali del territorio hanno espresso la loro preferenza per la guida di Villa Locatelli per il prossimo quadriennio. Su 1.029 aventi diritto, 921 hanno esercitato il diritto di voto, confermando un’ampia partecipazione civica alla consultazione elettorale.
Affluenza da record per le elezioni provinciali di Lecco. Sabato 24 gennaio, dalle 8 alle 23, sindaci e consiglieri comunali del territorio hanno scelto chi guiderà Villa Locatelli per i prossimi quattro anni: hanno votato 921 amministratori su 1.029 aventi diritto, pari all'89,50%, quasi sette.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Elezioni New York, i risultati definitivi: vince Mamdani con il 50% su Cuomo e Sliwa, affluenza record
Leggi anche: Elezioni regionali, primi dati sull'affluenza: votanti in calo nel Brindisino
Argomenti discussi: Provincia Lecco, affluenza boom all'89,50%: oggi lo spoglio, chi vince tra Hofmann e Vergani?.
Elezioni provinciali, affluenza boom: 921 votanti su 1.029, record all'89,50%Chiuse le urne nella sfida tra Hofmann e Vergani. Oggi lo spoglio in sala don Ticozzi dalle 8: si decide chi guiderà Villa Locatelli ... leccotoday.it
Elezioni provinciali: inizia lo spoglio. Affluenza all’87%Spoglio iniziato. A breve si conoscerà la composizione del nuovo consiglio della provincia di Salerno. Si è votato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di oggi, domenica 11 gennaio. infocilento.it
Elezioni provinciali: Azione in corsa con una propria lista facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.