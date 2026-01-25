Elezioni provinciali affluenza boom | 921 votanti su 1.029 record all' 89,50%

Le elezioni provinciali di Lecco hanno registrato una partecipazione record, con un’affluenza dell’89,50%. Sabato 24 gennaio, tra le 8 e le 23, sindaci e consiglieri comunali del territorio hanno espresso la loro preferenza per la guida di Villa Locatelli per il prossimo quadriennio. Su 1.029 aventi diritto, 921 hanno esercitato il diritto di voto, confermando un’ampia partecipazione civica alla consultazione elettorale.

