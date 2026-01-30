Elezioni provinciali il PD Sannita rilancia unità e campo largo

Il Partito Democratico in provincia di Benevento si prepara a rilanciare l’unità e il campo largo in vista delle elezioni del 28 febbraio. Dopo l’incontro con il segretario regionale Piero De Luca, i dirigenti del partito annunciano l’obiettivo di mettere in campo una lista inclusiva e una maggioranza di centrosinistra. L’intento è di coinvolgere tutte le forze politiche e rappresentanze istituzionali per affrontare al meglio la sfida elettorale.

È da subito emerso un obiettivo condiviso: costruire una lista del Partito Democratico aperta, inclusiva e competitiva, capace di rappresentare tutte le sensibilità presenti nel Partito. Al contempo, l'on. Piero De Luca, apprezzando lo sforzo unitario prodotto, intende supportare questa nuova fase politica che prevede il "campo largo", e ciascuno dei suoi protagonisti, come alleanza di riferimento. Coerentemente, in vista delle elezioni provinciali, il PD Sannita sarà impegnato per la costruzione di una maggioranza di centrosinistra sul modello che ha condotto alla conferma del governo della Campania.

