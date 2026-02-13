Elezioni comunali incontro dei segretari regionali del centrdestra | le ipotesi in campo

Oggi, i segretari regionali dei partiti di centrodestra si sono riuniti a Palermo per decidere le candidature alle prossime elezioni comunali, che coinvolgono diversi paesi dell’isola. Durante l'incontro, hanno analizzato le possibili alleanze e le liste da sostenere, in vista delle sfide elettorali che si avvicinano. Una delle questioni più discusse riguarda la scelta dei candidati nei principali comuni della regione.

Si è discusso di Messina e delle altre realtà locali, aggiornamento la prossima settimane per arrivare presto a una scelta Si è svolto oggi un incontro dei segretari dei partiti di centrodestra per affrontare il tema delle candidature in vista delle elezioni amministrative che interesseranno diversi comuni siciliani nelle prossime settimane. Erano presenti Luca Sbardella (FdI), Marcello Caruso (FI), Fabio Mancuso (Grande Sicilia), Massimo Dell'Utri (Noi Moderati), Totò Cascio della DC e Nino Germanà (Lega). Per i partecipanti, “questo incontro ha confermato la volontà e l'impegno di tutti i partiti per un percorso unitario in tutti i centri interessati dal voto, individuando candidature di alto profilo politico e amministrativo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

