Elezioni a Cascina nel 2026 | il sindaco Michelangelo Betti si candida per il secondo mandato

Nel 2026, Cascina si prepara alle elezioni comunali: il sindaco Michelangelo Betti annuncia ufficialmente la sua candidatura per un secondo mandato. L'evento di ricandidatura si terrà sabato 20 alle 10.30 presso la Città del Teatro, segnando un passo importante nel percorso politico della città e nel progetto di continuità amministrativa portato avanti dalla coalizione di centrosinistra.

