Elche-Girona domenica 07 dicembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici I valenciani tornano alla vittoria?
La splendida stagione dell’Elche ha subito un logico e prevedibile ridimensionamento nelle ultime settimane ma i valenciani non sono mai scesi ad un livello di prestazioni scadente, anzi: pur facendo meno punti, raramente hanno sfigurato. In settimana hanno passato il turno in Copa del Rey e ora sperano di ritornare alla vittoria anche in campionato: . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
BREAKING: The Supreme Court has ordered La Liga to pay €8.8 Million to Real Madrid over infringements from 2015. €88M total will be given to clubs — Alavés, Albacete, Alcorcón, Almería, Athletic, Córdoba, Elche, Tarragona, Girona, Huesca, Leganés, L - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Elche-Girona: solo il risultato - Girona è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... Come scrive ilveggente.it