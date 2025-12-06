Elche-Girona domenica 07 dicembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I valenciani tornano alla vittoria?
La splendida stagione dell’Elche ha subito un logico e prevedibile ridimensionamento nelle ultime settimane ma i valenciani non sono mai scesi ad un livello di prestazioni scadente, anzi: pur facendo meno punti, raramente hanno sfigurato. In settimana hanno passato il turno in Copa del Rey e ora sperano di ritornare alla vittoria anche in campionato: . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Elche-Girona (domenica 07 dicembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I valenciani tornano alla vittoria?
Elche-Girona (domenica 07 dicembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani cercano punti salvezza
Pronostico Elche-Girona: solo il risultato
Today’s games: Real Madrid - Celta (21:00) Espanyol - Vallecano (18:30) Valencia - Sevilla (16:15) Elche - Girona (14:00) Brighton - West Ham (15:00) Fulham - Crystal Palace (17:30) Napoli - Juventus (20:45) Lazio - Bologna (1 Vai su X
TODAY'S GAMES Real Madrid - Celta Vigo (22:00) Brighton - West Ham (16:00) Fulham - Crystal Palace (18:30) Elche - Girona (15:00 Valencia - Sevilla (17:15) Espanyol - Vallecano (19:30) Cremonese - Lecce (13:30) Cagliari - - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Elche-Girona: solo il risultato - Girona è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... Da ilveggente.it