F1 Loic Serra | Fa piacere vedere l’effetto che fanno le nostre creazioni Ora dobbiamo migliorare la SF-26

Loic Serra ha espresso soddisfazione per l’effetto delle nuove creazioni della Ferrari, evidenziando che la SF-26 ha mostrato segni promettenti durante i test pre-stagionali tra Barcellona e Sakhir. La squadra spera di migliorare ulteriormente la vettura, ma le prime risposte concrete arriveranno solo con le qualifiche di Melbourne. Intanto, i test hanno dato segnali incoraggianti rispetto alle aspettative iniziali, lasciando spazio a ottimismo per il prosieguo della stagione.

Per avere le prime risposte concrete bisognerà attendere come minimo le qualifiche di Melbourne, ma i Test pre-stagionali andati in scena tra Barcellona e Sakhir sono stati sicuramente incoraggianti (soprattutto in relazione alle aspettative della vigilia) per la Ferrari in vista del Mondiale 2026 di Formula Uno. La Scuderia di Maranello sembra essere riuscita ad interpretare bene il nuovo regolamento, progettando una macchina solida e supportata da una power unit sin qui affidabile e abbastanza competitiva. Loic Serra, direttore tecnico della Rossa, ha fatto il punto della situazione in vista dell’inizio del campionato rilasciando un’intervista a L’Equipe: “ La cosa più importante non è avere una buona vettura adesso, ma essere capaci di migliorarla durante tutta la stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tvIl 23 gennaio, a Fiorano, Ferrari svelerà la SF-26, la nuova monoposto di Formula 1 di Leclerc e Hamilton.

