Effetto Crans-Montana Scatta in zona il giro di vite | Chiuso circolo a Galleno

In seguito alle misure adottate dopo l’effetto Crans-Montana, le autorità hanno deciso di chiudere un circolo a Galleno. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza nei locali e prevenire eventuali problemi. La chiusura è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un piano di interventi più ampio, che mira a rafforzare i controlli e la prevenzione nelle zone interessate.

Prevenzione come parola d'ordine, ogni sforzo possibile affinché nei locali la sicurezza sia massima. L'attenzione sul tema è sempre stata elevata, ma la recente tragedia di Crans-Montana ha reso ancor più scrupolosi controlli già molto fiscali. L'indicazione è netta: prevenire situazioni di rischio e garantire il rispetto delle regole a tutela dell'incolumità dei clienti, dei lavoratori e il rispetto delle regole e della legge. In queste settimane sono finiti sotto la lente anche locali del nostro territorio. Ed è a seguito di questo lavoro che, nei giorni scorsi, il Comune di Fucecchio – spiega una nota – "ha disposto la chiusura di un circolo di Galleno per gravi carenze in materia sanitaria, sicurezza sui luoghi di lavoro, evasione fiscale, edilizia e materia antincendio".