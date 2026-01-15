Chiuso il bar Coa in centro a Milano il rischio trappola mortale e l’effetto Crans-Montana sui controlli | la scala a chiocciola unica via di fuga

Il bar Coa di Milano ha chiuso i battenti, suscitando attenzione sulla sicurezza nei locali pubblici. La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha portato a un rafforzamento dei controlli e a nuove misure di sicurezza, tra cui l’importanza di vie di fuga adeguate. Questo contesto evidenzia la necessità di garantire ambienti sicuri per prevenire incidenti e tutelare clienti e operatori.

Le conseguenze della tragedia di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana cominciano a farsi sentire anche in Italia, con una stretta sui controlli dei locali per verificarne il rispetto delle norme di sicurezza. Dopo il sequestro della Torre Rossa a Sestriere per criticità nell'impianto antincendio e di una discoteca abusiva a Palermo priva di ogni requisito minimo di sicurezza, a chiudere questa volta è il cockatil bar Coa situato in un seminterrato di via Lecco, a Milano. Come riportano Repubblica e il Corriere della Sera, il locale, chiuso dalle autorità dopo controlli della Polizia locale e dei Carabinieri, risultava essere senza licenza e con un' unica via di fuga, una scala a chiocciola dal piano meno 1.

