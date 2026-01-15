Chiuso il bar Coa in centro a Milano il rischio trappola mortale e l’effetto Crans-Montana sui controlli | la scala a chiocciola unica via di fuga

Da open.online 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bar Coa di Milano ha chiuso i battenti, suscitando attenzione sulla sicurezza nei locali pubblici. La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha portato a un rafforzamento dei controlli e a nuove misure di sicurezza, tra cui l’importanza di vie di fuga adeguate. Questo contesto evidenzia la necessità di garantire ambienti sicuri per prevenire incidenti e tutelare clienti e operatori.

Le conseguenze della tragedia di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana cominciano a farsi sentire anche in Italia, con una stretta sui controlli dei locali per verificarne il rispetto delle norme di sicurezza. Dopo il sequestro della Torre Rossa a Sestriere per criticità nell’impianto antincendio e di una discoteca abusiva a Palermo priva di ogni requisito minimo di sicurezza, a chiudere questa volta è il cockatil bar Coa situato in un seminterrato di via Lecco, a Milano. Come riportano Repubblica e il Corriere della Sera, il locale, chiuso dalle autorità dopo controlli della Polizia locale e dei Carabinieri, risultava essere senza licenza e con un’ unica via di fuga, una scala a chiocciola dal piano meno 1. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Dopo Crans Montana chiuso un locale a Milano: l'unica via di fuga una scala a chiocciola

Leggi anche: “Una scala a chiocciola unica via di fuga dalla discoteca sotterranea”: sequestrato il bar Coa di via Lecco a Milano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Discoteca abusiva sottoterra, chiuso il Coa in via Lecco: scatta il sequestro dei ghisa.

chiuso bar coa centroChiuso il bar Coa in centro a Milano, il rischio trappola mortale e l’effetto Crans-Montana sui controlli: la scala a chiocciola unica via di fuga - Montana cominciano a farsi sentire anche in Italia, con una stretta sui controlli dei locali per verificarne il rispetto del ... msn.com

chiuso bar coa centroLa polizia ha messo sotto sequestro un locale a Milano per il mancato rispetto delle norme di sicurezza - Martedì la polizia locale ha chiuso il COA, un cocktail bar con discoteca in centro a Milano, perché la sala da ballo che si trovava nel seminterrato non rispettava le norme di sicurezza. ilpost.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.