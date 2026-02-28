Ecco il cantiere per la rigenerazione urbana sostenibile dell' area ex Italcementi

È iniziato il cantiere per la rigenerazione urbana dell’area ex Italcementi, considerato il più grande intervento di questo tipo nel Veneto. L’intervento interessa Monselice e i Colli Euganei, segnando una svolta significativa per la riqualificazione delle zone coinvolte. La fase di lavori è stata ufficialmente avviata e riguarda la trasformazione dello spazio in un progetto di sviluppo sostenibile.

Con 66 ettari complessivi interessati, il progetto rappresenta il più vasto intervento di rigenerazione urbana attualmente in corso nella regione Veneto. L'accordo, prevede importanti opere e ricadute pubbliche Prende il via il più grande intervento di rigenerazione urbana del Veneto che segna una svolta storica per Monselice e i Colli Euganei. È stato presentato ufficialmente ieri 28 febbraio l'avvio del cantiere per il progetto di rigenerazione urbana sostenibile dell'area dell'ex cementificio Italcementi (chiuso dal 2015) e dell'annessa ex cava del Monte Fiorin di Monselice, un intervento destinato a trasformare profondamente uno dei più significativi siti industriali dismessi del Veneto e a inaugurare una nuova fase di sviluppo per l'intero territorio dei Colli Euganei.