Ecco come cambia l’agenda sanitaria di Washington

Secondo quanto riportato da Axios, la Casa Bianca sta lavorando a modifiche nell’agenda sanitaria, con l’obiettivo di riformare il sistema di sanità pubblica. La questione della salute pubblica sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel dibattito politico in vista delle prossime elezioni di medio termine. La riforma potrebbe influenzare le future scelte politiche e le campagne elettorali.

Secondo quanto ricostruito da Axios, mentre la Casa Bianca punta a riformare il sistema di sanità pubblica in vista delle elezioni di medio termine, la salute rischia di diventare uno snodo politico sensibile. Negli ultimi mesi, infatti, la strategia sanitaria dell'amministrazione sembra essersi parzialmente riorientata rispetto alla fase iniziale segnata dall'enfasi sul movimento Make america healthy again (Maha), promosso dal segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. Il focus politico si starebbe progressivamente spostando su priorità percepite come più condivise dall'opinione pubblica, come la riduzione dei costi sanitari e dei prezzi dei farmaci.