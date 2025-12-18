Il Kennedy Center di Washington cambia nome | sarà intitolato anche a Trump

Il Kennedy Center di Washington cambia nome, diventando anche Trump-Kennedy Center. La decisione, annunciata dalla portavoce della Casa Bianca, riflette il riconoscimento unanime del board per il contributo di Donald Trump alla salvaguardia dell’istituzione. Un gesto che suscita discussioni e riflessioni sul ruolo delle figure politiche nel patrimonio culturale nazionale.

© Lettera43.it - Il Kennedy Center di Washington cambia nome: sarà intitolato anche a Trump Il Kennedy Center di Washington sarà intitolato anche a Donald Trump. Lo ha annunciato su X la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt: «Il prestigioso board del Kennedy Center, composto da alcune delle persone di maggior successo provenienti da ogni parte del mondo, ha appena votato all’unanimità per rinominare il Kennedy Center in Trump-Kennedy Center, a causa dell’incredibile lavoro svolto dal presidente Trump nell’ultimo anno per salvare l’edificio. Non solo dal punto di vista della ricostruzione, ma anche sotto il profilo finanziario e della sua reputazione». Fin dalla sua inaugurazione tempio della cultura dem, in quanto concepito come memoriale del presidente assassinato a Dallas nel 1963, il centro con la nuova dicitura diventa un vessillo Maga. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Trump al Kennedy Center di Washington per sorteggio Coppa del Mondo Fifa: Un grande onore – Il video Leggi anche: Trump al Kennedy Center di Washington per sorteggio Coppa del Mondo Fifa: Un grande onore Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Casa Bianca, il Kennedy Center cambia nome, diventa il Trump-Kennedy Center; I Kiss ricevono i Kennedy Center Honors da Donald Trump; Trump sale a sorpresa sul palco dei Kennedy Center Honors: «Sarò solo me stesso»; I Kiss sono stati premiati ai Kennedy Center Honors. Il racconto della cerimonia. Casa Bianca, il Kennedy Center cambia nome, diventa il Trump-Kennedy Center - Lo annuncia la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, sottolineando che la decisione è stata presa dal board ... ansa.it

Usa, Casa Bianca: il Kennedy Center cambia nome, diventa il Trump-Kennedy Center - Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, sottolineando che la decisione è stata presa dal ... tg24.sky.it

La portavoce della Casa Bianca ha detto che il “Kennedy Center”, centro culturale di Washington, sarà rinominato “Trump-Kennedy Center” - Kennedy Center for the Performing Arts, conosciuto come Kennedy Center, sarà rinominato Trump- ilpost.it

Watch founding members of rock band Kiss on decades together and music journey The legendary rock band KISS, a Kennedy Center honoree this year, has sold more than 100 million records worldwide. Founding members Gene Simmons and Paul Stanley facebook

Jimmy #Kimmel ha rinnovato il contratto con Abc per rimanere al timone del suo late show. L'annuncio è arrivato a poche ore dall'ennesimo attacco di Donald #Trump, che ai Kennedy Center Honors lo ha definito «terribile e privo di talento» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.