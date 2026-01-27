Ciclone Harry l' Ars cambia agenda | prima gli aiuti poi il resto dei provvedimenti

In seguito al Ciclone Harry, l'Ars ha modificato la propria agenda, concentrandosi principalmente sugli aiuti. La decisione, presa dal presidente Gaetano Galvagno con il supporto del governo e dei capigruppo, prevede di votare prioritariamente gli interventi di emergenza. Questa scelta riflette l’esigenza di rispondere prontamente alle necessità della regione, lasciando ulteriori provvedimenti in secondo piano.

Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, di concerto con il governo e i capigruppo di maggioranza, nel corso di una riunione a Palazzo dei Normanni, ha deciso di proporre alla conferenza dei capigruppo di maggioranza e opposizione di votare esclusivamente l’immissione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Ciclone Harry

Nei prossimi giorni, la Sicilia avvierà i primi bandi per i ristori legati al Ciclone Harry.

Il recente ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, con stime superiori a un miliardo di euro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: Ciclone Harry, l’appello del M5S all’Ars: Tutte le risorse disponibili per famiglie, imprese e comuni colpiti; Maltempo i danni del ciclone Harry in Sicilia, il presidente dell'Ars: Aperto conto corrente. Ecco come donare; Il ciclone Harry stravolge i programmi dell'Ars, il ddl per gli interventi urgenti adesso è la priorità; Il ciclone Harry detta l'agenda dell'Ars. Si riorganizza la Dc.

Ciclone Harry e frana di Niscemi, il presidente dell'Ars: L'Aula dia priorità ai territori colpitiGaetano Galvagno proporrà alla conferenza dei capigruppo di votare esclusivamente l'immissione delle prime risorse finalizzate alle calamità che stanno interessando la Sicilia, derogando così a tutte ... palermotoday.it

Il ciclone Harry ruba la scena all’Ars, si va verso in disco verde in Commissione BilancioL’Ars procede a passo spedito per sbloccare i 20 milioni da destinare ai Comuni falcidiati dal ciclone Harry. Tra le mura di Palazzo dei Normanni i lavori sono iniziati di prima mattina in II ... ilsicilia.it

Francesco Emilio Borrelli. . A #ReStart il mio intervento sul dramma del ciclone Harry che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. - facebook.com facebook

Chi dice no all’Ice. I danni del ciclone Harry. Le canzoni di Sanremo x.com