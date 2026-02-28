Eccellenze della tavola Innovazione e tradizione Tutti i nomi dei premiati della Disfida del testarolo

Nella competizione sulla miglior versione del testarolo, sono stati premiati diversi produttori che hanno portato in tavola interpretazioni innovative e rispettose della tradizione. I partecipanti hanno presentato vari piatti, alcuni arricchiti con condimenti classici come olio, basilico e pesto, mentre altri hanno sperimentato abbinamenti più insoliti. La Disfida ha visto coinvolti numerosi artigiani e chef, pronti a mettere in mostra le proprie capacità.

Non solo all'olio, al basilico o al pesto come vuole la tradizione, ma cucinati sotto il segno della creatività, alla ricerca del gusto nascosto. La Disfida del Testarolo, una delle iniziative gastronomiche più identitarie della Lunigiana, torna a essere protagonista con la proclamazione dei ristoranti vincitori dell'edizione organizzata da Confesercenti Massa Carrara. L'evento, inserito nel progetto regionale Vetrina Toscana e sostenuto da Unioncamere Toscana e Toscana Promozione Turistica, conferma il ruolo centrale del testarolo come ambasciatore del territorio. La Disfida non è solo una gara culinaria, ma un racconto corale della Lunigiana: tradizione, identità e innovazione convivono in un percorso itinerante che coinvolge ristoranti, chef e comunità locali.