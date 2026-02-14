Promozione i pronostici di eleuteri Aurora favorita con il Monticelli Colli all’esame della Settempeda

Claudio Eleuteri, allenatore del Borgo Mogliano, ha analizzato le prossime partite di Promozione, puntando il dito sull’Aurora come favorita contro il Monticelli e sottolineando che l’Azzurra Colli affronterà la Settempeda in uno scontro decisivo. La sfida tra Colli e Settempeda si svolgerà sul campo di Colli del Tronto, dove le due squadre si contenderanno punti fondamentali per la classifica.

Il turno di Promozione presentato da Claudio Eleuteri (foto), allenatore del Borgo Mogliano. Azzurra Colli-Settempeda: "È un incrocio importante per entrambe. I locali faranno di tutto per non distaccarsi dalla testa, la Settempeda ha dimostrato di essere in forma e cercherà la vittoria per accorciare le distanze dall'Azzurra e poter disputare i playoff. Chi uscirà sconfitto subirà un grosso colpo". Azzurra Mariner-Corridonia: "L'Azzurra Mariner non deve perdere punti per non allontanarsi dalle prime due, la vedo favorita ma deve stare attenta a un Corridonia che si rivela un osso duro: 1X". Camerino-Borgo Mogliano: "Camerino ha bisogno di punti per i playoff e noi abbiamo l'amaro in bocca per il pareggio subito all'ultimo minuto.

La seconda giornata di ritorno nel girone B di Promozione propone un match importante tra Mariner e Colli.

Claudio Eleuteri, allenatore di Borgo Mogliano, ha presentato il prossimo turno di Promozione nel girone B.

