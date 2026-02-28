Earth Tongue è un duo musicale nato a Wellington, in Nuova Zelanda, e ora attivo a Berlino. Per il loro terzo album, hanno deciso di unire le forze tra tre continenti diversi, creando un disco che riflette questa collaborazione internazionale. La formazione si è sviluppata attraverso viaggi e scambi culturali, portando in musica influenze di diversi luoghi del mondo.

Tre continenti uniti per un disco. Il duo Earth Tongue si forma a Wellington, Nuova Zelanda, attualmente è di base a Berlino e per registrare questo loro terzo lavoro si è volato fino a Los Angeles, alla corte di Ty Segall che lo ha prodotto. Gussie Larkin (chitarra e voce principale) e Ezra Simons (batteria e voce) hanno registrato questi dodici brani quasi in presa diretta, cercando di catturarne il più possibile l’approccio live, come il genere che affrontano – ossia un heavy rock dalle sfumature psych e dalle chitarre fuzz in bella evidenza – richiede. Qualcosa che non conosci o che non abbiamo spiegato bene? Mema ti aiuta con una sintesi di poche righe, i punti chiave, le mappe, le persone e i concetti principali di ogni articolo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Earth Tongue, l’unione dei continenti

