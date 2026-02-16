Navoria la recensione del gioco da tavolo | alla scoperta dei continenti emersi

Navoria, il nuovo gioco da tavolo di MS Edizioni, ha fatto il suo debutto in Italia dopo mesi di attesa, spinto dalla crescente passione dei giocatori per le avventure sui continenti emersi. La casa editrice ha svelato il titolo durante le fiere di settore, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti. Ora, i fan possono finalmente mettere le mani sulla scatola e iniziare a esplorare le terre sconosciute che il gioco propone.

Presentato tra le novità ludiche di MS Edizioni, Navoria è finalmente arrivato sul mercato italiano dopo diversi mesi di attesa e curiosità da parte dei giocatori. Questo titolo, portato in Italia da MS Edizioni, propone un'esperienza di esplorazione fantasy stratificata, basata su un mix ben bilanciato di piazzamento lavoratori e set collection di carte, con un feeling che strizza l'occhio sia ai fan dei giochi di strategia sia a chi cerca un passatempo sfidante ma non eccessivamente complesso. Navoria si rivolge a gruppi da 2 a 4 giocatori, con un'età consigliata dai 12 anni in su e una durata indicativa di circa 20 minuti a giocatore.