Iniziato il conto alla rovescia sull' esito elettorale | Pescara attende la sentenza del consiglio di Stato
L’attesa cresce a Pescara per la sentenza del Consiglio di Stato riguardo alle elezioni comunali del giugno 2024, che hanno confermato la rielezione di Carlo Masci al primo turno. La decisione attesa potrebbe avere ripercussioni significative sul risultato elettorale e sul futuro amministrativo della città.
Cresce l’attesa per la sentenza del consiglio di Stato sulle elezioni comunali dell’8-9 giugno del 2024 che hanno portato alla rielezione al primo turno (al ballottaggio non si arrivà per 500 voti) del sindaco Carlo Masci. Il 18 dicembre, infatti, ci sarà l’udienza di merito che metterà un punto. Ilpescara.it
Iniziato il conto alla rovescia sull'esito elettorale: Pescara attende la sentenza del consiglio di Stato - Dalla conferma del voto all'ipotesi di nuove elezioni: gli scenari possibili dopo l'annullamento del Tribunale amministrativo regionale in 27 sezioni
