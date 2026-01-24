Il Volo, trio di fama internazionale e vincitori di Sanremo, riflette sul rapporto speciale con Bologna. La città, ammettono, rappresenta un luogo dove possono essere autentici e sentirsi a casa. A pochi giorni dall’inizio del loro nuovo tour, i tre artisti condividono il loro legame con Bologna e l’importanza di questa città nella loro crescita artistica e personale.

Bologna, 24 gennaio 2026 – Il Volo, i tre cantanti vincitori di Sanremo e dal successo planetario, sono i protagonisti di questa puntata de il Resto di Bologna, a poco tempo dalla partenza di un nuovo tour. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno raccontato il loro rapporto con l’arte, la musica, la verità e la città di Bologna, luogo al quale sono legati sotto mille punti di vista. “Bologna è quella città che ti permette di essere te stesso". “Bologna è quella città che ti permette di essere te stesso, ha un modo unico di accogliere chi non è nato qui – ha detto Piero Barone–. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Il Volo’ e il rapporto con Bologna: “Questa città è davvero unica, ci permette di essere noi stessi”

Allegri dopo Fiorentina Milan: «Non penso a Inter Napoli, ci mancano 34/36 punti per la Champions…Bisogna essere realisti ed esigenti con noi stessi»Dopo il pareggio tra Fiorentina e Milan, l'allenatore Allegri ha sottolineato l'importanza di mantenere un approccio realistico e rigoroso, evidenziando che il focus rimane sulla conquista dei punti necessari per qualificarsi in Champions League.

Leggi anche: Blackout a Bologna, famiglie sui colli senza luce per 28 ore: “Abbandonati a noi stessi, sembra di essere nel 1800”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: ‘Il Volo’ e il rapporto con Bologna: Questa città è davvero unica, ci permette di essere noi stessi; 2026-2027 osare per spiccare il volo insieme; Concluso con successo il volo di GAPS, l’esperimento sull’antimateria - INFN; Volo cancellato, le compagnie aeree devono rimborsare anche i costi di commissione.

Volo cancellato, c’è il rimborso anche per le commissioni ai siti Internet: lo dice la Corte UeLa sentenza stabilisce un precedente importante per i viaggiatori che prenotano tramite agenzie di viaggio online ... repubblica.it

Qual è il momento migliore per prenotare un volo e risparmiare?Quando conviene prenotare un volo? Il report di eDreams per il 2026 svela mese, giorno e ora migliori per risparmiare su voli nazionali, europei e intercontinentali. greenme.it

Nel settembre del 2024 un volo Swiss in viaggio verso gli Stati Uniti è stato costretto a tornare a Zurigo. Il SISI ha presentato un rapporto spiegando le cause dell'accaduto. - facebook.com facebook

Ora basta! Finora non ho voluto commentare gli arresti di alcune persone sospettate di avere finanziato Hamas dall'Italia raccogliendo fondi destinati, invece, a sostenere la popolazione palestinese perché non ho alcun rapporto né con gli arrestati né con le or x.com