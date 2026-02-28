Duino vietata fino a fine giugno l' arrampicata lungo le falesie

A Duino Aurisina, fino alla fine di giugno è vietata l’arrampicata lungo le falesie, decisione presa dal Comune che gestisce la Riserva delle Falesie. La misura riguarda gli arrampicatori e viene adottata in attesa delle valutazioni sugli uccelli che nidificano in zona. La restrizione, già attuata negli anni passati, mira a tutelare la fauna locale durante il periodo di riproduzione.

