Calciomercato Cagliari Mazzitelli destinato a restare in Sardegna fino a giugno | le ultime indiscrezioni
Secondo le ultime indiscrezioni, Luca Mazzitelli dovrebbe rimanere al Cagliari fino a giugno. La situazione di mercato sembra aver consolidato la sua permanenza in Sardegna, con conferme che arrivano dalle fonti vicine al club. Questa scelta potrebbe influenzare la rosa della squadra per il resto della stagione, offrendo stabilità e continuità nel centrocampo. Ecco tutte le novità più recenti sulla situazione di mercato del calciatore.
Calciomercato Cagliari, Mazzitelli verso la conferma fino a fine stagione: ecco cosa trapela. Tutti i dettagli Le voci di mercato delle ultime settimane avevano alimentato il dibattito sul futuro di Luca Mazzitelli, centrocampista di proprietà del Cagliari. Prima la Sampdoria, poi l’Empoli: diversi club avevano manifestato interesse per il classe ’95. Ora, però, la posizione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Infortunio Mazzitelli, il Cagliari rischia di perdere il suo regista per l’ottavo di Coppa Italia al Maradona. Le ultime
Leggi anche: Calciomercato Inter, bloccato un colpo per giugno? Le ultime notizie
Calciomercato Sampdoria, Luca Mazzitelli verso il rientro al Como: Andrea Mancini ci pensa ancora....
Calciomercato Sampdoria, Luca Mazzitelli verso il rientro al Como: Andrea Mancini ci pensa ancora… - Luca Mazzitelli è destinato a fare rientro al Como dal Cagliari nel calciomercato di gennaio: può essere un'occasione per la Sampdoria ... clubdoria46.it
Mercato Cagliari, Mazzitelli resterà in Sardegna fino a giugno? Ecco cosa filtra - Mercato Cagliari, Luca Mazzitelli potrebbe restare in rossoblù fino al termine della stagione nonostante gli approcci di alcune società Le voci di mercato delle ultime settimane avevano acceso il diba ... cagliarinews24.com
Calciomercato Cagliari, Prati e Mazzitelli verso la conferma a gennaio? L’indiscrezione - Calciomercato Cagliari, resta da valutare la permanenza dei due giocatori a gennaio dopo l’infortunio di Folorunsho. cagliarinews24.com
Calciomercato Cagliari: il Torino pensa a PRATI
Calciomercato Napoli, Vergara conteso tra le rossoblù: Genoa e Cagliari si sfidano per il centrocampista classe 2003 che si sta mettendo in mostra con Conte x.com
Calciomercato Cagliari LIVE - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.