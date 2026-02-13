La Roller non molla e scrive a Comune e Regione | Consentiteci di usare il PalaTulimieri fino a fine giugno

La Pattinaggio Roller Salerno Asd non si arrende e ha scritto ieri al Comune e alla Regione Campania, chiedendo di poter usare il PalaTulimieri fino alla fine di giugno per evitare la chiusura improvvisa di una delle società sportive più antiche della città.

La società torna a puntare i riflettori sullo sfratto che ha decretato lo stop delle attività a danno di centinaia giovani atleti Scongiurare la chiusura immediata di una delle realtà sportive più longeve della città, prorogando l'utilizzo del PalaTulimieri: questo lo scopo dell'istanza formale che è stata notificata, ieri, al Comune di Salerno e alla Regione Campania, a firma della Pattinaggio Roller Salerno Asd. Il presidente della società, Giuseppe Giudice, ha indirizzato una lettera urgente al Commissario Prefettizio, il dottor Vincenzo Panico, e ai vertici di Palazzo Santa Lucia, per tornare a puntare i riflettori sul futuro di centinaia di giovani atleti.