Un giovane di 21 anni è stato arrestato a San Giovanni La Punta dopo un inseguimento con i Carabinieri, durante il quale è fuggito a bordo di un’auto. L’arresto è stato motivato dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di circa 100 grammi di marijuana, ritenute sostanze da spacciare.

© Dayitalianews.com - Fugge dai Carabinieri a San Giovanni La Punta: arrestato 21enne con 100 grammi di marijuana

Inseguimento in auto e arresto per resistenza e spaccio. I Carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta (CT) hanno arrestato un giovane di 21 anni del posto, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sulla base degli indizi raccolti, che saranno verificati in sede giurisdizionale. La fuga durante un controllo. La vicenda si è svolta nella mattinata, intorno alle 11:00, lungo via Fisichelli nel centro abitato del comune. I militari hanno notato il 21enne alla guida di un'utilitaria, già noto alle forze dell'ordine per pregresse vicende legate allo spaccio di droga, e hanno deciso di sottoporlo a controllo invitandolo ad accostare.

