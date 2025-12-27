Il sindaco di Isernia dorme in tenda davanti all’ospedale per protesta contro i tagli L’azienda sanitaria | Azione strumentale

Una tenda è allestita davanti all’ospedale Veneziale di Isernia. Da ieri notte e proseguendo a oltranza, vi dorme il sindaco Piero Castrataro in segno di protesta per gli ulteriori tagli ai servizi essenziali previsti nel Pos. “Stasera le luci dell’Ospedale non saranno le uniche a restare accese – ha detto – C’è un silenzio che fa troppo rumore: quello di chi aspetta risposte che non arrivano. Quello di una comunità che merita cure, dignità e certezze. Le battaglie non si combattono solo negli uffici o dietro una scrivania. A volte, bisogna riportarle dove tutto ha inizio, dove il bisogno è reale, dove ogni minuto conta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

