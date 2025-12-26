Isernia, 26 dic. - (Adnkronos) - “Da questa sera dormirò in una tenda, davanti all'ospedale di Isernia, per lanciare un messaggio preciso, visto che le parole non bastano più”. E' la forma di protesta scelta dal sindaco di Isernia, Piero Castrataro che – sostenuto dall'amministrazione comunale – ha annunciato che a partire da questa sera trascorrerà la notte davanti al Veneziale, per protestare contro i tagli alla sanità e contro l'incertezza che grava sul futuro dei servizi sanitari della provincia molisana. “Stasera – ha detto – davanti all'ospedale, non resteranno accese solo le luci delle corsie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Isernia: sindaco contro tagli a ospedale, da stanotte dormirà in tenda davanti al Veneziale

