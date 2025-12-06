Prevenzione al via 9 giorni di screening gratuiti per le donne | ecco dove

Tempo di lettura: < 1 minuto Prendono il via da questa mattina, davanti al Centro commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano,  gli appuntamenti promosso dall’Asl di Salerno per eseguire screening gratuiti per la prevenzione delle patologie oncologiche di Colon Retto, Cervice Uterina, Mammella. Nell’area adiacente “Mondo Convenienza”, a partire dalle ore 09.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 dicembre, è possibile effettuare i controlli previsti per la prevenzione dei tumori: Mammografia, PapHPV test e ritirare il kit sanitario per effettuare lo Screening del colon-retto ( il test si effettua a casa e poi si consegnano i risultati all’ambulatorio di via Vernieri). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

