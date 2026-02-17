Reggio CalabriaAsp e Regione promuovono giornate di screening gratuiti

L’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e la Regione hanno organizzato giornate di screening gratuiti dopo che il datore di lavoro Salvatore Lopresti ha deciso di incentivare controlli preventivi, puntando a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di verifiche gratuite per malattie cardiovascolari e tumori.

Dal 23 al 25 febbraio presso gli uffici della Giunta regionale in via Modena sarà possibile sottoporsi ai controlli con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita sano Sarà possibile eseguire mammografie, screening oncologico del colon-retto e della cervice uterina presso gli uffici della Giunta regionale dal 23 al 25 febbraio dalle ore 9 alle 13.

