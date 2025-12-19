Due corrieri sono stati condannati dopo essere stati trovati in possesso di sei chili di cocaina nascosti in uno zaino durante un controllo in Sicilia. La vicenda, che ha coinvolto indirettamente anche il territorio di Caserta, evidenzia le sfide delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga. La sentenza del Tribunale di Siracusa sottolinea l’importanza di attività di prevenzione e repressione nel contrasto a questa piaga.

© Casertanews.it - Sei chili di cocaina in auto: condannati due corrieri

La vicenda, iniziata in Sicilia, ha coinvolto indirettamente anche il territorio di Caserta. Il Gup del Tribunale di Siracusa ha condannato due uomini di 46 anni, Andrea Abdoush e Gianluca Romano, trovati in possesso di sei chili di cocaina nascosti in uno zaino, durante un controllo lo scorso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

