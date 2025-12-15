Nella notte a Bologna, un incendio doloso ha devastato due auto e un motorino nel centro cittadino, creando scompiglio tra i residenti. L'episodio si è verificato intorno alla mezzanotte in via Vezza, vicino alle vie San Donato e Irnerio, alimentando paura e preoccupazione tra la comunità locale.

Notte di fuoco a Bologna: incendiate due auto e un motorino in centro. La paura dei residenti

Bologna, 15 dicembre 2025 – Intorno alla mezzanotte, in via Vezza – nei pressi di via San Donato e via Irnerio – è scoppiato un incendio, sicuramente doloso, che ha colpito due auto parcheggiate. Invece, in via dell’Unione – vicino a via San Vitale e alla relativa Porta – è stato dato alle fiamme un motorino, sempre parcheggiato, che è stato completamente distrutto dalle fiamme. La Polizia si è subito attivata andando sul posto per fare i dovuti accertamenti e indagini. I cittadini sono preoccupati, perché non si tratta di un caso isolato: meno di un mese fa in via Gandusio erano stati bruciati un’auto e uno scooter, con danni anche ai garage Acer. Ilrestodelcarlino.it

