fiamme e notte di paura quattro auto incendiate

Una notte di paura al quartiere Aler, dove quattro auto sono state date alle fiamme. L’incendio è scoppiato poco dopo mezzanotte e ha distrutto completamente i veicoli. Le fiamme hanno svegliato i residenti e messo in allerta le forze dell’ordine. Ora si cerca di capire cosa abbia provocato il rogo.

Notte di paura al quartiere Aler: un rogo ha distrutto quattro auto, si indaga sulle cause. L'incendio è divampato alle due di domenica mattina. La corsa di alcuni residenti per spostare le auto dal parcheggio che si trova in pieno centro cittadino. È stata una notte di paura quella vissuta dai residenti del quartiere popolare nei pressi di via Zinnie, a causa di un rogo che ha devastato quattro auto in sosta. L'allarme è stato lanciato poco dopo le due della notte tra sabato e domenica e sul posto sono intervenuti alcuni mezzi dei Vigili del fuoco. Nonostante il rapido intervento, e gli sforzi dei pompieri per domare le fiamme, quattro auto sono state completamente divorate dal fuoco.

Nella notte a Bologna, un incendio doloso ha devastato due auto e un motorino nel centro cittadino, creando scompiglio tra i residenti.

Notte di fuoco a Milano Nord: 11 auto incendiate, indagini in corso

