Ducati Monster 2026 | potente facile premium La prova

La nuova Ducati Monster 2026 si presenta con un motore V2 da 890 cc, potente ma facile da usare. La moto punta tutto sulla praticità, con una ciclistica leggera e intuitiva, pensata per chi cerca una naked sportiva da strada senza complicazioni. La prova conferma che si tratta di un modello che combina prestazioni e semplicità, ideale per chi vuole divertirsi senza rinunciare alla qualità.

La Ducati Monster 2026 rilancia l’idea di naked sportiva da strada con il nuovo V2 da 890 cc, elastico e sfruttabile, e una ciclistica leggera e intuitiva che punta sulla facilità di guida. Ergonomia accessibile, elettronica completa ma semplice da gestire e manutenzione dilatata la rendono più utilizzabile nella vita reale. Restano alcune scelte discutibili, come le sospensioni non regolabili, e un prezzo premium, ma la direzione è chiara: riportare la Monster a un divertimento concreto, senza estremismi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

