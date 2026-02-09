Sicurezza dei ponti il Comune ne ha censiti 168 Sono sette gli ' osservati speciali' alla luce della variante al Pai

Da cesenatoday.it 9 feb 2026

Il Comune di Cesena ha censito 168 ponti sul territorio, ma sette di questi sono sotto stretta osservazione. La questione è diventata ancora più urgente dopo l’introduzione della variante al Piano di Assetto Idrogeologico (Pai). Il vicesindaco Christian Castorri ha spiegato che l’amministrazione sta monitorando attentamente la situazione e sta lavorando per mettere in sicurezza le strutture più a rischio. La discussione sull’argomento è arrivata anche in consiglio comunale, con l’interrogazione di Cesena Siamo Noi che ha chiesto chiarimenti sullo stato di attu

Sul tema molto importante della sicurezza dei ponti cittadini, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri ha risposto all'interrogazione di Cesena Siamo Noi sullo stato di applicazione delle 'Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

