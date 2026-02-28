Il camionista polacco di 43 anni, arrestato a dicembre 2024 con l’accusa di aver soffocato la compagna di 46 anni, è stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari dopo che i giudici hanno confermato i primi dubbi sulla sua responsabilità. L’uomo è ora in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento in Corte d’Assise a Milano.

Dubbi iniziali sull'omicidio confermati dai giudici. È stato scarcerato e va ai domiciliari Marek Konrad Daniec, il 43enne camionista polacco arrestato nel dicembre del 2024, a processo in Corte d'Assise a Milano con l'accusa di aver ucciso, soffocandola, la compagna Hanna Herasimchyk, 46 anni. L'ex ballerina bielorussa era stata ritrovata morta nell'appartamento della coppia a Pozzuolo Martesana il 13 giugno di due anni fa. Lo ha deciso, ieri, la Corte, dopo un'istanza degli avvocati Elisa Marabelli e Lorenzo Puglisi. Richiesta dei difensori depositata nei giorni scorsi, dopo che una perizia medico legale, disposta dalla Procura, ha stabilito che "le analisi effettuate non consentono di affermare con certezza che la morte sia stata causata da soffocamento o strangolamento provocato da una persona".

© Ilgiorno.it - Dubbi sulla tragica fine di Hanna. Scarcerato il camionista polacco accusato di aver soffocato la compagna

