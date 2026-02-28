Su Palm Jumeirah a Dubai sono stati avvistati missili nel cielo, e un video condiviso su X mostra le esplosioni visibili e udibili nell’area. Le immagini catturano chiaramente le fiamme che si alzano sopra l’isola artificiale, mentre le esplosioni si percepiscono anche a distanza. Nessuna informazione ufficiale è stata comunicata finora riguardo agli eventi accaduti.

Missili nel cielo di Dubai: il video su X. Esplosioni sono state sentite e viste sulla celebre isola artificiale Palm Jumeirah di Dubai. Palm Jumeriah è un'isola artificiale a forma di palma realizzata al largo di Dubai, che ospita ville, resort e spiagge Missili nel cielo di Dubai: il video su X. Esplosioni sono state sentite e viste sulla celebre isola artificiale Palm Jumeirah di Dubai. Palm Jumeriah è un'isola artificiale a forma di palma realizzata al largo di Dubai, che ospita ville, resort e spiagge Una casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e peccati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dubai, i missili su Palm Jumeirah

Missili abbattuti ed esplosioni a Dubai, fiamme a Palm Jumeirah e feriti: le testimonianze degli italiani“Ho sentito un’esplosione, ho avuto paura e le mie amiche hanno provato a tranquillizzarmi”.

Dubai, missile iraniano colpisce l’isola artificiale Palm Jumeirah: “Quattro persone ferite”Alcuni missili iraniani hanno colpito la celebre l’isola artificiale Palm Jumeirah di Dubai, sede di diversi hotel di lusso.

Dubai sotto attacco, missili su «The Palm» e paralizzato l'hub aereo mondiale

Altri aggiornamenti su Palm Jumeirah.

Temi più discussi: Usa e Israele attaccano l’Iran | Colpita l’isola The Palm di Dubai. Il Consiglio di sicurezza Onu convocato alle 22; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, mentre si attende di chiarire il giallo sulla sorte della Guida Suprema Alì Khamenei, dato per morto da funzionari dello Stato ebraico e invece annunciato a breve in un intervento in tv dall'emi; Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran; Trump dà l'ordine: missili su Teheran.

Big Mama, l'appello dopo i missili su Dubai«Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego ... ilmattino.it

BigMama bloccata a Dubai dopo l’escalation in Medio Oriente: Sentiamo i missili sopra la testa, siamo terrorizzatiLa cantante ha raccontato di essere bloccata a Dubai insieme ad altri italiani, dopo che lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti è stato chiuso ... dire.it

Attacco missilistico pochi minuti fa alla base americana a Dubai negli Emirati Arabi Uniti EAU. Un missile iraniano è caduto in una zona di lusso situata sull’isola artificiale Palm Jumeirah. Nell’area si trovano hotel di lusso, popolari tra i turisti russi. Uno di que - facebook.com facebook

Dubai sotto attacco, gli hotel pieni di turisti in fiamme e le esplosioni sull'isola artificiale Palm Jumeirah: i sospetti sui droni iraniani - Il video x.com