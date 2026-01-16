La Spezia orrore a scuola Diciottenne accoltellato in classe da un coetaneo | è gravissimo

A La Spezia, un episodio di violenza scolastica ha portato a un grave ferimento durante una lezione. Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato da un coetaneo in classe ed è ora in condizioni critiche. L’evento ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza negli ambienti scolastici. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questo grave episodio.

Armato di coltello ha colpito un compagno di scuola durante la lezione sotto gli occhi della classe. La vittima, diciottenne, si trova in gravissime condiz ioni. È successo intorno alle 12 all’istituto professionale Domenico Chiodo di L a Spezia. Scarne le notizie sulle motivazioni, stando ad alcune testimonianze i due coetanei, di origine nordafricana, litigavano a giorni. Forse per una ragazza. Prima dell’accollamento al costato c’è stato un litigio in bagno, come riporta la Nazione. Dopo la ricreazione uno dei due ragazzi è poi rientrato in classe molto scosso. A un certo l’altro ha fatto irruzione in aula con il coltello e ha aggredito il “rivale” ferendolo gravemente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Spezia, orrore a scuola. Diciottenne accoltellato in classe da un coetaneo: è gravissimo Leggi anche: Ragazzo di 18 anni accoltellato a scuola, è gravissimo: «Colpito da un altro studente». L'orrore a La Spezia Leggi anche: Accoltellato a un fianco a scuola da un compagno di classe: gravissimo studente di 18 anni a La Spezia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Spezia, diciottenne accoltellato a scuola. Pd: «Pacchetto sicurezza inutile» - Un ragazzo è stato colpito a scuola nella città ligure da un compagno ed è in condizioni gravi. editorialedomani.it

Accoltellamento a scuola alla Spezia, 18enne gravissimo - Uno studente di 18 anni è stato accoltellato all'interno dell’istituto Einaudi- primocanale.it

Ragazzo di 18 anni accoltellato a scuola, è gravissimo: «Colpito da un altro studente». L'orrore a La Spezia - Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. msn.com

