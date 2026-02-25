Su che canale vedere in tv Gran Bretagna-Italia Qualificazioni Mondiali basket 2027 | orario programma streaming

La partita tra Gran Bretagna e Italia si gioca per le Qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, a causa di un impegno internazionale che coinvolge entrambe le squadre. La sfida di venerdì 27 febbraio si svolge nel Regno Unito alle 20:30, mentre la rivincita si disputerà lunedì 2 marzo a Livorno. I tifosi potranno seguire gli incontri in diretta televisiva o tramite lo streaming online. La vittoria di questa serie di match potrebbe influenzare le qualificazioni.

L’Italbasket torna in campo per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 con un back-to-back contro la Gran Bretagna che prevede un primo incontro venerdì 27 febbraio nel Regno Unito – palla a due alle 20:30 ora italiana – e una seconda sfida lunedì 2 marzo a Livorno. Per gli azzurri di coach Luca Banchi il bilancio dopo la prima finestra di novembre 2025 è di una vittoria ‘storica’ in trasferta contro la Lituania (81-82) e una sconfitta casalinga contro l’Islanda nel debutto del coach toscano sulla panchina tricolore, condividendo lo stesso score con le altre Nazionali inserite nel girone D. 🔗 Leggi su Oasport.it

Basket, i convocati dell’Italia per le Qualificazioni Mondiali 2027 contro la Gran BretagnaLa Federazione Italiana Pallacanestro ha convocato Luca Banchi per le partite di qualificazione ai Mondiali 2027 contro la Gran Bretagna, che si giocheranno a Newcastle il 27 febbraio alle 20.

ITALBASEKT - Azzurri in campo venerdì a Newcastle contro la Gran Bretagna, coach Banchi avrà a disposizione i 4 Virtus (Niang, Ferrari, Diouf e Akele) oltre ai 3 Olimpia (Mannion, Tonut, Flaccadori). Per il match di ritorno a Livorno saranno disponibili anc x.com

