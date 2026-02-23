Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna Qualificazioni Mondiali basket 2027 | orari andata e ritorno programma streaming

L’Italia affronta la Gran Bretagna nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, perché la squadra cerca punti importanti per risalire la classifica. La partita di andata e ritorno si gioca con l’obiettivo di evitare ulteriori sconfitte e mantenere vive le speranze di qualificazione. La Nazionale di Luca Banchi punta sulla determinazione per ottenere risultati concreti. Gli incontri saranno trasmessi in diretta TV e in streaming, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire ogni momento.

Una doppia sfida per certi versi decisiva, quella che l’Italia è chiamata ad affrontare. Contro la Gran Bretagna la Nazionale di Luca Banchi ha necessità di cercare due volte il risultato positivo, per evitare altre sorprese negative che sono capitate già all’inizio contro l’Islanda. Certo, i britannici hanno i loro punti di forza. E uno di loro è Quinn Ellis, anche se potenzialmente il play di Milano pare essere destinato a giocare soltanto la gara di ritorno, quella di Livorno, una città che, quanto a calore cestistico, non è e non potrà mai essere seconda a nessuna. Per gli azzurri, considerato che tutte le squadre sono a una vittoria e una sconfitta, uno snodo veramente importante: non si può rischiare, ora, di rimanere in una situazione che porti alla seconda fase con un passivo pesante da recuperare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Basket, i convocati dell’Italia per le Qualificazioni Mondiali 2027 contro la Gran BretagnaLa Federazione Italiana Pallacanestro ha convocato Luca Banchi per le partite di qualificazione ai Mondiali 2027 contro la Gran Bretagna, che si giocheranno a Newcastle il 27 febbraio alle 20.

