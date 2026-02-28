Dopo numerosi tentativi, ho compreso come riuscire a smettere di fumare. Qualsiasi fumatore si è chiesto almeno una volta come interrompere questa abitudine, poiché prima o poi si presenta un momento di chiarezza in cui si realizza che il gesto di accendersi una sigaretta e la nebbiolina che si sprigona dalla bocca sono dannosi.

Qualsiasi fumatore io abbia conosciuto si è domandato almeno una volta come smettere di fumare. Non fosse altro perché, prima o dopo, arriva quel barlume di lucidità grazie a cui realizzi davvero che quel gesto, quel piccolo oggetto che arde, quella nebbia che esce dalla tua bocca, ti fanno male. Basta una partita a padel in cui non reggi il ritmo, una partner che ti rifiuta per la puzza degli abiti o il calcolo di quanto spendi in un anno per quella forma di autolesionismo. Sono molte le cose che nella vita non ci fanno bene, è vero, però forse ha senso investire le nostre energie per contenere quelle che sono sotto il nostro controllo.... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dopo mille tentativi forse ho capito come smettere di fumare

Leggi anche: Bove racconta: «Ho pensato di smettere, ma non ho paura. Ho capito come accettare ciò che mi è successo. Vi spiego la scelta di giocare al Watford»

Corso per smettere di fumareIl Centro Antifumo di Udine organizza una nuova edizione del corso per smettere di fumare.

Rimedio ECCEZIONALE per SMETTERE di FUMARE