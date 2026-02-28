Dopo mille tentativi forse ho capito come smettere di fumare
Dopo numerosi tentativi, ho compreso come riuscire a smettere di fumare. Qualsiasi fumatore si è chiesto almeno una volta come interrompere questa abitudine, poiché prima o poi si presenta un momento di chiarezza in cui si realizza che il gesto di accendersi una sigaretta e la nebbiolina che si sprigona dalla bocca sono dannosi.
Qualsiasi fumatore io abbia conosciuto si è domandato almeno una volta come smettere di fumare. Non fosse altro perché, prima o dopo, arriva quel barlume di lucidità grazie a cui realizzi davvero che quel gesto, quel piccolo oggetto che arde, quella nebbia che esce dalla tua bocca, ti fanno male. Basta una partita a padel in cui non reggi il ritmo, una partner che ti rifiuta per la puzza degli abiti o il calcolo di quanto spendi in un anno per quella forma di autolesionismo. Sono molte le cose che nella vita non ci fanno bene, è vero, però forse ha senso investire le nostre energie per contenere quelle che sono sotto il nostro controllo.
