Corso per smettere di fumare

Il Centro Antifumo di Udine presenta una nuova edizione del corso per smettere di fumare. Il programma consiste in 10 incontri serali, pensati per supportare chi desidera interrompere l’abitudine in modo efficace e duraturo. Il percorso offre strumenti pratici e un supporto professionale, favorendo un percorso di cambiamento consapevole. Per maggiori dettagli e iscrizioni, consultare il nostro sito o contattare direttamente il centro.

Il Centro Antifumo di Udine organizza una nuova edizione del corso per smettere di fumare. Il percorso prevede 10 incontri serali tra le 19.30 e le 21.30, distribuiti in tre settimane, a partire dal 2 febbraio 2026, presso il Servizio delle Dipendenze in via Pozzuolo 330. I posti sono limitati.

