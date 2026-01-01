Lorenzo morto nell' esplosione Toyota il figlio nato dopo la sua morte ha il suo nome e cognome | Non lo ha potuto conoscere ma ha i suoi occhi
Lorenzo, nato a marzo con lo stesso nome del padre morto nell’esplosione Toyota a ottobre 2024, rappresenta un legame speciale tra passato e presente. Sebbene il bambino non abbia potuto conoscere il genitore, porta nei suoi occhi un ricordo vivo di lui. Questa nascita, avvenuta dopo la tragedia, sottolinea la continuità della vita e il valore dei legami familiari anche nei momenti più difficili.
È nato a marzo, con il nome Lorenzo, lo stesso del padre che non potrà mai conoscere perché qualche mese prima, a ottobre 2024, è morto nell'esplosione sul. 🔗 Leggi su Leggo.it
