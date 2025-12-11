il napoli ha perso 5 trasferte consecutive in champions per la prima volta nella sua storia optapaolo

Il Napoli ha subito cinque sconfitte consecutive in trasferta in Champions League, un record negativo nella sua storia, secondo i dati di OptaPaolo. La sconfitta di ieri sera al Da Luz contro il Benfica ha segnato questo nuovo primato, sottolineando un momento difficile per gli azzurri nelle trasferte di questa competizione.

Scrive OptaPaolo su X: "Il Napoli ha perso 5 trasferte consecutive per la prima volta nella sua storia in Uefa Champions LeagueCoppa dei Campioni. Fatica." L'ultima vittoria risale al 21 ottobre 2023 nel match della fase a gironi disputato contro l'Union Berlino: in quel caso, fu decisivo Raspadori su assist di Kvaratskhelia. Dopo quest'ultima vittoria la striscia negativa: prima la sconfitta per 4-2 rimediata contro il Real Madrid il 29 novembre 2023 (fu decisivo Nico Paz con il suo primo gol europeo), poi la sconfitta per 3 a 1 contro il Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions League (l'andata al Maradona terminò 1 a 1).