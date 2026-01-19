Olimpiadi nel mirino il primo blitz | Fuori Israele Antagonisti sul piede di guerra

Durante il passaggio della fiamma olimpica a Brescia, si è verificato il primo episodio di protesta, con alcuni antagonisti che hanno richiesto l’esclusione di Israele. Questo evento ha rappresentato un primo banco di prova per le manifestazioni di opposizione in vista delle olimpiadi, evidenziando le tensioni e le mobilitazioni già in atto in preparazione ai Giochi.

Il passaggio della fiamma olimpica a Brescia si è trasformato nel primo banco di prova di una mobilitazione annunciata. Sabato pomeriggio, mentre i tedofori attraversavano il centro cittadino diretti verso piazza Vittoria, da una delle torri del Castello sono stati srotolati due grandi striscioni con la scritta «Fuori Israele dalle Olimpiadi». Un'azione simbolica ma collocata in un punto ad alta visibilità, seguita da un corteo partito dal centro sociale Magazzino 47 e conclusosi tra via Milano e via Industriale, a ridosso dell'area interessata dalla cerimonia. La protesta, rivendicata dal Coordinamento Palestina di Brescia insieme a realtà antagoniste e collettivi cittadini, e poi diffusa sui canali della rete antagonista, aveva come obiettivo la presenza di Israele tra i Paesi partecipanti ai Giochi e l'impianto complessivo delle Olimpiadi, contestate come grande evento capace di coprire violazioni dei diritti umani, sfruttamento del lavoro e devastazione ambientale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Olimpiadi sotto attacco, i giochi di Milano-Cortina nel mirino di anarchici, antagonisti e centri sociali

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono al centro di un'attenzione crescente da parte delle forze dell'ordine, a causa di minacce provenienti da gruppi anarchici, antagonisti e centri sociali. Le autorità monitorano da mesi un dossier che evidenzia il rischio di azioni di protesta o sabotaggio da parte di soggetti marginali e collettivi ambientalisti, nell’ambito di un contesto di tensione sociale e politica.

