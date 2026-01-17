Olimpiadi sotto attacco i giochi di Milano-Cortina nel mirino di anarchici antagonisti e centri sociali

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono al centro di un'attenzione crescente da parte delle forze dell'ordine, a causa di minacce provenienti da gruppi anarchici, antagonisti e centri sociali. Le autorità monitorano da mesi un dossier che evidenzia il rischio di azioni di protesta o sabotaggio da parte di soggetti marginali e collettivi ambientalisti, nell’ambito di un contesto di tensione sociale e politica.

Antagonisti e maranza pronti per le Olimpiadi invernali 2026. Insieme a reti anarchiche, collettivi ambientalisti e una galassia fluida pronta a saldarsi con soggetti marginali attratti dalla possibilità di devastazione, sono al centro del dossier che l'Antiterrorismo segue da mesi. Le Olimpiadi, infatti, sono un fronte di conflitto in quanto ritenute «ingiuste e nocive su più fronti». Per questo si lavora su più livelli, dalla tutela dell'ordine pubblico al monitoraggio delle reti antagoniste. Perché Milano-Cortina 2026 rappresenta un evento globale inserito in una cornice geopolitica tesa. Ed è proprio questa combinazione a trasformarlo in un obiettivo sensibile, sul quale l'attenzione resta alta.

