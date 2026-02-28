Dopo la frana in discarica nel 2024 ancora sversamenti in fognatura

Dopo la frana in discarica avvenuta nel 2024, si sono registrati nuovi sversamenti nelle fognature della zona. L'evento del 6 maggio 2024 ha visto il crollo di un costone che ha provocato danni e problemi di inquinamento. Nonostante tutto, le autorità non hanno ancora adottato misure per prevenire ulteriori incidenti o sversamenti simili.

"Inaccettabile continuare a tacere sull'evento del 6 maggio 2024 in cui è franato un costone di contenimento della discarica con fuoriuscita di un mare di percolato con mantenimento dello "stato di emergenza" che permette al gestore di sversare nella fognatura (con risparmi consistenti) fino al depuratore del Lavello". Il consigliere di Legalità e Trasparenza, Enrico Ghiselli, insiste sulla necessità di chiudere Cava Fornace. "Voglio ricordare all'amministratore di Programma ambiente apuano che la autorizzazione originaria non aveva tenuto contro (errore gravissimo) del parere negativo espresso dal Dipartimento di Scienze della Terra dell' Università degli Studi di Pisa nel 2009 dal punto di vista della caratterizzazione geologica sulla fattibilità del progetto.