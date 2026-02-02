Discarica fantasma nei fiumi i comitati | Escono ancora rifiuti dalla frana Il sindaco | Bonificato l’80%

A un anno dall’inizio dell’emergenza nel rio Rovigo, i comitati segnalano ancora rifiuti che emergono dalla frana. Il sindaco di Imola assicura che l’80% della zona è stato bonificato, ma i residenti continuano a denunciare problemi. La discarica fantasma nei fiumi resta un tema caldo, con pezzi di spazzatura che non smettono di uscire dall’area colpita. La situazione non è ancora sotto controllo, e le verifiche proseguono per mettere fine a questa emergenza ambientale.

Imola, 3 febbraio 2026 – “A un anno dall’esplodere dell’emergenza nel rio Rovigo contiamo di aver risolto gran parte della situazione”. Così dice il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Marco Bottino, alla guida del comune dell’Appennino tosco-romagnolo in cui nel marzo 2025 una frana portò alla luce un colossale sversamento di rifiuti, avvenuto nel 1971. Tonnellate e tonnellate di rifiuti che dal passo della Sambuca si riversarono nel rio Rovigo, torrente che solca il paradiso naturalistico della Romagna toscana, e da lì nel Santerno, fiume che attraversa tutta la vallata di Imola, per poi terminare il suo fluire nel Reno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Discarica fantasma nei fiumi, i comitati: “Escono ancora rifiuti dalla frana”. Il sindaco: “Bonificato l’80%” Approfondimenti su Imola Rio Rovigo Rifiuti radioattivi in discarica, due camion escono dall'isolamento: "Erano scarti oncologici" Scoperta discarica fantasma a Belmonte Mezzagno: scattano due denunce per roghi e smaltimento illecito di rifiuti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Imola Rio Rovigo Argomenti discussi: Gli scarichi illegali nel Sud Milano. Un furgone fantasma nel campo. Discarica fantasma nei fiumi, i comitati: Escono ancora rifiuti dalla frana. Il sindaco: Bonificato l’80%Il primo cittadino di Palazzuolo: Resta solo un 20% di materiale da rimuovere. I cittadini della valle del Santerno replicano che la spazzatura riaffiora di continuo. Avviati carotaggi per capire qu ... ilrestodelcarlino.it Discarica fantasma: Tantissimi rifiuti ancora da rimuovere. Intervenire subitoSpazzare via la polvere non basta. Bisogna togliere il tappeto e guardare cosa c’è sotto. Prima che i rifiuti vengano ancora seppelliti dalla natura, prima che gli scarti di quella discarica a ... ilrestodelcarlino.it Mentre stavamo esplorando un paese fantasma in montagna sentiamo all’improvviso un fortissimo rumore provenire da una stalla! Ci siamo spaventati perché non capivamo cosa poteva essere! #urbex #urbexitalia - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.